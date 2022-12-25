Пять советов, как избежать заноса автомобиля. И что надо делать в случае заноса

Наступил опасный период оттепели, когда днем – плюсовая, а ночью – заморозки, кроме того, сейчас идет ледяной дождь. В результате на дорогах образуется гололед, и особенно опасна ситуация на грунтовке.

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Два основных правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не попасть в аварию — это соблюдение скоростного режима и дистанции. Что еще нужно учитывать, чтобы не попасть в ДТП?

Осторожность нужна даже на очищенных дорогах

В таких погодных условиях, как сейчас, обледенение может очень быстро образоваться даже на асфальтированных дорогах, которые регулярно чистят, при этом даже при температуре выше нуля, поскольку дорожное покрытие нагревается не так быстро, как воздух.

Обледенение быстрее и чаще всего образуется на мостах и дорогах, которые затенены или проходят через впадины, где концентрируется холодный воздух. Эта наледь практически незаметна, поэтому ее называют "черным льдом". Так что даже в плюсовую температуру и даже в городе, где, казалось бы, льда быть не должно, следует быть предельно осторожными.

Проверьте давление в шинах

Одна из распространенных проблем технического состояния автомобиля — это чересчур высокое или наоборот слишком низкое давление в шинах. Неверное давление в шинах серьезно влияет на управляемость транспортного средства и провоцирует неконтролируемое движение автомобиля.

Очевидно, что на обледенелой дороге машина и без того ведет себя не так, как водителю бы хотелось, поэтому следует заранее проверить, что риски, связанные с неверным давлением, минимизированы. Оптимальное давление в шинах указывают в техпаспорте авто или на наклейке, расположенной на водительской двери.

Проверьте состояние шин

Если Вы решили "перезимовать" с видавшими виды шинами, сцепление которых с дорогой оставляет желать лучшего, то оставьте машину на парковке: гололедица — не то время, когда можно ездить на ненадежных шинах.

Как понять, что ваши шины могут подвести?

"Первый критерий, конечно же, это глубина протектора — она должна быть не менее 4 миллиметров. Если износ будет больше, вы рискуете не только попасть в ДТП, но и лишиться компенсации страховщика, поскольку этот аспект обязательно проверят. Даже если протектор соответствует требованиям, по истечении 5 лет резина может становиться более твердой, что влияет на сцепление с дорожным покрытием. Мой совет: обратить внимание на дату изготовления покрышек. Для этого найдите на внешней стороне шины четыре цифры — первые две означают неделю, а последние — год. Например, 5021 означает, что покрышки были изготовлены на 50-ой неделе 2021 года", — рекомендует Янис Виндедзис, руководитель продаж Longo Latvia, крупнейшего в Балтии торговца подержанными автомобилями.

Если у вас не всесезонные шины, а шипованные покрышки, то вам повезло: они обеспечивают очень хорошее сцепление в случае обледенения, слякоти и снега, и отлично подойдут тем, кто перемещается не только по городу, но и за его пределами.

"Если вы сейчас в поисках автомобиля, обратите внимание на то, заменены ли на нем шины и в каком они состоянии. Сервисный центр Longo всегда проверяет, соответствуют ли шины сезону, но, если Вы покупаете автомобиль у частного лица, полагаться на него не стоит", — добавляет Виндедзис.

Положение рук на руле

Представим себе циферблат часов вместо руля: левая рука должна стоять на отметке 9 часов, правая — на отметке 3 часа. Это один из важнейших законов дорожного движения, о котором водители зачастую забывают. В гололед не следует держать в руках телефон, чашку кофе или тушь для ресниц, поскольку это может стоить вам жизни.

Дистанция = скорость, умноженная на два — расстояние между двумя автомобилями на скользкой дороге можно легко высчитать именно по этой формуле. То есть если вы едете со скоростью 50 км/ч, то необходимая дистанция должна быть не менее 100 метров.

Что делать переднеприводным и заднеприводным авто при заносе?

Если машину занесло, то есть задняя часть пытается "обогнать" переднюю, на переднеприводном автомобиле нужно повернуть руль в сторону заноса. Это позволит переднему приводу вытянуть автомобиль из заноса, и машина продолжит прямолинейное движение.

С заднеприводным авто нужно также повернуть руль в сторону заноса, но при этом следует вообще отказаться от нажатия педали газа. Как только машина выровняется, можно аккуратно нажимать на газ.

При вождении автомобиля зимой нужно быть уверенным в его техническом состоянии и своих навыках. Если есть сомнения хоть в одном из этих пунктов, лучше оставить машину на стоянке.