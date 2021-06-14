Пятая часть жителей Латвии в этом году планирует путешествовать за границу

По данным ежегодного исследования Ferratum Group, пятая часть жителей Латвии (20%) планирует поездку за границу этим летом, и почти столько же (18%) респондентов отправятся в поездку по стране. Треть респондентов (33%) большую часть своего бюджета, выделенного на летний отдых, потратят на поездку по Латвии или за границу, а 15% путешественников готовы нести дополнительные расходы, чтобы безопасно путешествовать в этом году.

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Большинство респондентов, которые намерены отправиться в путешествие (64%), планируют выбрать зарубежное направление, где нет необходимости находиться на карантине после въезда. В то же время, чтобы обезопасить себя от возможных осложнений во время поездки, 29% респондентов планируют приобрести дополнительную туристическую страховку на случай Covid-19.

"Мы видим, что люди стали более оптимистично относиться к путешествиям — год назад поездки за границу или внутри страны отметила как значительную часть летних расходов только четверть (23%) населения, а в этом году путешествия выдвигают во главу списка приоритетов уже треть жителей. Однако еще потребуется время, чтобы вернуться к уровню до пандемии, когда путешествия составляли большую часть летних расходов для половины жителей Латвии", — говорит руководитель представительства Ferratum Group в Латвии Артис Берзиньш.

В этом году запланированную поездку из-за Covid-19 отменили 37% респондентов, из которых четверть (25%) не поедут за границу, а 12% решили не путешествовать и по стране. Каждый третий респондент (37%) признает, что их удерживают от поездки дополнительные расходы на тестирование на Covid-19 (тест ПЦР) и другие требования по ограничению распространения вируса.

Почти половина населения (48%) планирует потратить на это лето столько же, сколько и в прошлом году, а 12% респондентов планируют увеличить свои летние расходы. До 400 евро потратят на отпуск 42% населения, а от 400 до 1000 евро — треть (30%) респондентов. Почти пятая часть (18%) населения потратит на летние мероприятия от 1000 до 2000 евро, а 6% респондентов потратят на эти цели более 2000 евро.