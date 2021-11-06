Пятеро латвийских европарламентариев проголосуют за отмену депутатского иммунитета Ушакова

Избранные от Латвии депутаты Европейского парламента Сандра Калниете ("Новое Единство"), Инесе Вайдере ("Новое Единство"), Роберт Зиле (Национальное объединение), Даце Мелбарде (Национальное объединение) и Ивар Иябс ("Для развития/За!") будут голосовать за отмену депутатского иммунитета евродепутата Нила Ушакова ("Согласие"), свидетельствует проведенный агентством LЕТА опрос евродепутатов.

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Калниете подчеркнула, что на предстоящем голосовании поддержит решение об отмене иммунитета Ушакова, так как это позволит выяснить его ответственность в уголовном процессе.

"Но, несмотря на этот процесс, у Ушакова останется огромная политическая ответственность за те беззакония, которые происходили в Рижской думе, подведомственных ей учреждениях и обществах капитала во время его политического руководства", — подчеркнула евродепутат.

Иябс также заявил, что будет голосовать за отмену иммунитета, так как необходимо дать возможность латвийским правоохранительным органам делать свою работу.

Депутат Вайдере отметила, что, если комитет Европарламента по правовым вопросам постановил, что у запроса нет политических мотивов, нет никаких причин голосовать против отмены иммунитета. "Думаю, что примерно в 99,9% случаях Европарламент всегда голосует за отмену иммунитета. ЕС — демократическая структура, и мы доверяем правоохранительным органам", — сказала евродепутат.

Как сообщалось, комитет Европарламента по правовым вопросам рекомендовал отменить парламентский иммунитет депутата Европарламента и бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Теперь окончательное решение об отмене депутатской неприкосновенности Ушакова примет Европарламент, который рассмотрит данный вопрос в ноябре.

"Пока это дело рассматривается в соответствии с процедурами, единственное, что я хотел бы добавить: все расследование касается самодельного бумажного альбома с вклеенной в него видеокамерой, найденного вместе с другими подарками на полке предоставленного в мое распоряжение рабочего кабинета, который был общедоступным. Альбом назвали стратегическим товаром. Я сам этот "альбом" не видел, тем более не использовал его и до сих пор не могу понять, почему меня не признали потерпевшим", — заявил в связи с этим Ушаков.

После отмены неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему государством и никакое другое учреждение не может их отнять. Заявления об отмене депутатской неприкосновенности часто поступают в Европарламент, например, в течение работы Европарламента предыдущего созыва поступило 55 требований отмены депутатского иммунитета, и в 49 случаях Европарламент удовлетворил их.

Как сообщалось, в январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий.

Позже БПБК передало Генпрокуратуре дело на бывшего мэра Риги. Не называя имени, бюро заявило, что, согласно материалам уголовного дела, лицо хранило в своем кабинете устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации.

Физическим лицам запрещено покупать, хранить или использовать устройства подобного типа. Устройство было замаскировано под другой объект, визуально напоминающий альбом или книгу.