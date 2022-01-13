Пятница будет ветреной, утром территорию страны пересечет холодный фронт

В пятницу в Латвии ожидается самый сильный ветер с 21 октября прошлого года, предупреждают синоптики. После рекордов тепла утром страну пересечет холодный атмосферный фронт.

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Небо ненадолго прояснится, в Курземе ожидается самая солнечная погода. Утром почти по всей стране пройдут дожди, также ожидается мокрый снег; В течение дня во многих районах центральной и восточной части страны кратковременно пойдет снег.

Максимальная температура воздуха ожидается во второй половине ночи и рано утром, когда столбики термометров поднимутся до +3…+8 градусов. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха днем составит 0…+5 градусов.

Ночью усилится западный ветер, днем — северо-западный. Его скорость в порывах будет достигать 17-22 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 25 метров в секунду.

Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил предупреждение о сильном ветре по всей стране, которое будет действовать с 23:00 вечера четверга до 8:00 утра субботы. На большей части территории объявлено желтое предупреждение, а на побережье Видземе, включая Ригу, и на западном побережье Курземе объявлено оранжевое предупреждение.

В Риге утром в пятницу и днем северо-западный ветер усилится до 22-24 метров в секунду. К концу ночи температура достигнет +6 градусов, днем +3 градуса. Утром ожидается дождь, позже возможны кратковременный осадки, но выглянет и солнце.

Из-за ветра уровень воды в Риге и других местах на побережье Видземе поднимется на 1-1,2 метра выше нормы.