Пятница — последний день для оформления "Карты школьника"

Лишь до 25 августа родители учеников 1-х, 5-х и 10-х классов, а также те ученики, которые меняют учебное заведение, могут подать заявку на получение "Карты школьника" для своего ребенка на портале www.eriga.lv, сообщает Rīgas satiksme.

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Если "Карту школьника" оформить на портале www.eriga.lv до 25 августа, ее можно будет получить в начале сентября в школе, где учится ребенок, без необходимости идти в клиентский центр Rīgas satiksme.

При оформлении заявки на "Карту школьника" на портале www.eriga.lv данные о ребенке и школе, где он учится, заполняются автоматически. К заявке нужно приложить только фотографию ребенка.

"Карта школьника" — это ученический билет рижских школьников, который дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте Rīgas satiksme. Карту должны получить все первоклассники, в 5-м и 10-м классах карту меняют. Также новую "Карту школьника" дети должны получать, если меняется учебное заведение или персональные данные.