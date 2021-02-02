Работа магазинов, запрет на въезд в Латвию и школьники за партами: что надо знать о ЧС?

Во вторник, 2 февраля, правительство договорилось об основных принципах в борьбе с распространением пандемии Covid-19. Режим чрезвычайной ситуации планируют продлить до 6 апреля. Одновременно предлагается отказаться от термины "запрещенные товары", вернуть учеников 1-х и 2-х классов за школьные парты, но запретить въезд в Латвию из отдельных стран. Портал Delfi обобщил озвученную министрами информацию.

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Во вторник состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению. Принят ряд концептуальных решений, которые правительство должно утвердить уже на ближайшем заседании Кабинета министров, а именно, в четверг, 4 февраля.

Как долго продлится режим ЧС в Латвии?



Министры договорились продлить режим чрезвычайной ситуации до 6 апреля. Напомним, что режим был введен в Латвии 9 ноября прошлого года. Выходит, что ЧС продлится в Латвии, по меньшей мере, полгода. Минздрав предлагает использовать для принятия решения по мерам безопасности "принцип светофора".

В настоящее время Латвия находится в первой, темно-красной категории, так как кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 561,26 случая на 100 000 населения.

Чрезвычайное положение в стране может сохраняться до тех пор, пока Латвия будет находиться в этой категории, но может быть отменено, как только она перейдет во вторую, красную категорию, одновременно могут быть смягчены отдельные ограничения. Эта категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость в стране составляет 100-200 случаев на 100 000 населения. В этом случае могут быть смягчены ограничения на собрания, торговлю, разрешены индивидуальные занятия спортом в помещениях, постепенно может возобновиться очное обучение, разрешено посещение мест общепита.

Третья, оранжевая категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость составляет 20-100 случаев на 100 000 населения. На этом этапе ограничения могут быть смягчены еще больше — будет разрешено собираться, разрешены торговля, работа учреждений культуры, спортивные занятия в помещениях.

Последняя, зеленая категория предусматривает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 снизилась до 20 случаев на 100 000 населения и можно вернуться к обычной жизни с небольшими ограничениями.

Как будут работать магазины?



Со следующей недели в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, будут вновь работать книжные магазины, сообщил министр министр экономики Янис Витенбергс.

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины", — написал Витенбергс.

Магазины должны будут соблюдать более строгие требования, в том числе обеспечить контроль потока покупателей и соблюдение ими дистанции. Должна быть разработана система внутреннего контроля за соблюдениями мер безопасности, а также назначен ответственный за это человек.

В министерстве также напоминают, что по-прежнему в полном объеме могут торговать своим ассортиментом аптеки, в том числе ветеринарные, оптики, заправочные станции. В других торговых точках ассортимент товаров, которые разрешено продавать на месте, останется ограниченным, чтобы уменьшить поток покупателей.

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров — продукты питания или средства гигиены.

Кроме того, торговым сетям запрещается любая маркетинговая активность, которая может способствовать привлечению покупателей.

Также правительство постановило не менять список товаров, которыми не разрешено торговать во время чрезвычайного положения, но дополнило его семенами и саженцами.

Из каких стран запрещен въезд в Латвию?



Предлагают запретить въезд в Латвию из Соединенного Королевства, Ирландии и Португалии. Ограничение будет относиться как к прямым рейсам, так и к приезду в Латвию из этих стран через другие.

Также правительство концептуально договорилось запретить неважные путешествия за границу. С учетом того, что 90% путешественников приезжают в Латвию через сухопутную границу, решен усилить пограничный контроль.

"Призываем жителей Латвии никуда не ездить. Поездки разрешены только в случае крайней необходимости, с оценкой всех рисков, так, чтобы при построении маршрута были выбраны самые безопасные страны", — сказал министр сообщения Талис Линкайтс.

Кто вернется за школьные парты?



С понедельника, 8 февраля, в школы вернутся ученики 1-2-х классов, так как дети этого возраста наименее подготовлены к самостоятельной учебе. Меры безопасности в школах будут предусматривать дезинфекцию, проветривание, ношение масок и соблюдение дистанции.

Также правительство разрешило индивидуальные консультации для детей из групп социального риска, то есть школьников, у которых имеются трудности с обучением, нет смарт-устройств, и тех, кто чувствует себя отчужденным.

Принято решение о том, что экзамены в 9-х классах будут заменены на мониторинговые работы для оценки знаний учащихся. Что касается 12-х классов, правительство еще рассматривает вопрос о введении индивидуальных консультаций, чтобы помочь выпускникам подготовиться к централизованным экзаменам.