Работает новый кризисный телефон для получения взрослыми психоэмоциональной поддержки

Начал работу новый круглосуточный и полностью бесплатный телефон для получения взрослыми людьми психоэмоциональной поддержки в сложных жизненных ситуациях. На звонки на номер 116123 отвечают специалисты.

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Во время разговора консультант оказывает звонящему первую психологическую помощь, в том числе в связи с трудностями повседневной жизни, вызванными чрезвычайной ситуацией.

По просьбе звонящего, при необходимости, консультант может предложить обратиться за соответствующей помощью в другие учреждения, включая социальную службу, сиротский суд, полицию, кризисные центры. Можно не только получить немедленную эмоциональную поддержку, но и записаться на прием к сертифицированному психологу. Каждый взрослый житель Латвии может получить до 10 бесплатных консультаций, которые организуются на одной из онлайн-площадок. Сейчас над этим проектом работают шесть психологов, которые проводят в общей сложности 330 консультаций в месяц.

Напоминаем, что номер телефона 116123 предназначен для оказания психоэмоциональной поддержки взрослым. Если ребенок или подросток находится в кризисной ситуации, вам следует позвонить по телефону доверия для детей и подростков 116111, а если вы стали жертвой преступления, есть специальный номер телефона для жертв преступления 116006.