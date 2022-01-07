Работать будет можно, не получив бустер. Государство опасается оказать "большую нагрузку на трудовые отношения"

С 15 февраля в Латвии вводится срок действия сертификатов вакцинации — такое решение принял в четверг Кабинет министров. Однако продолжать работать после 15 февраля можно будет и с просроченным сертификатом. И это создает определенный парадокс: посетитель торгового центра будет ревакцинирован, а продавец, возможно, нет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш признал, что годный сертификат с 15 февраля будет пропуском для получения услуг, доступным и сейчас только вакцинированным жителям. Например, в торговый центр можно зайти, только предъявив сертификат.

Однако к работникам того же торгового центра требование обязательной ревакцинации не выдвигается. Хотя получение бустерной дозы настоятельно рекомендуется.

В Минздраве признали, что формально это может привести к ситуации, когда, например, работник магазина одежды, не получивший бустерную вакцину по истечении положенного срока, может работать, но при этом во время чрезвычайного положения не может делать покупки в том же или таком же магазине.

"Это делается для повышения эпидемиологической безопасности, но в то же время так, чтобы не оказать слишком большую нагрузку на трудовые отношения", — так пояснил ситуацию Берзиньш.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) допустил, что в случае возникновения из-за пандемии дефицита рабочей силы в стране, срок самоизоляции для контактных лиц может быть снижено с 10 до 5 дней. То есть, новый штамм коронавируса "омикрон", для которого характерна высокая заразность, может одновременно отправить на больничные или самоизоляцию до 40% работников учреждений и предприятий — такие цифры фигурировали в презентации, представленной в четверг Кабинету министров.

Стимулами для получения бустерной дозы для населения станут получение доступа к товарами и услуга в "зеленом режиме", возможность путешествовать (ЕС также вводит срок действия сертификатов), а также желание хоть как-то обезопасить себя от "омикрона".

Напомним, что для получения услуг в Латвии установлены два срока действия сертификатов, предусматривающие, что они будут составлять пять месяцев (150 дней) для тех, кто привит Johnson&Johnson, и девять месяцев (270 дней) — для привитых остальными вакцинами. Требования к срокам годности сертификатов вступят 15 февраля.