Работать очно смогут только латвийцы с ковид-сертификатом. Не привиты еще около 62 000 сотрудников

С этого дня в любой отрасли выполнять свои трудовые обязанности в очном режиме могут только люди с ковид-сертификатом (вакцинированные и переболевшие Covid-19), согласно ранее утвержденному правительством постановлению об объявлении чрезвычайного положения.

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При этом лицам, завершившим курс вакцинации, не обязательно нужен действующий сертификат Covid-19, например, если человек получил вторую вакцину вчера.

Обязанность вакцинироваться также распространяется на работников, которые не имеют прямого контакта с клиентами и подвержены более низкому риску заражения, но при этом работают очно за пределами дома.

Также сегодня наступил крайний срок получения сертификата о вакцинации против Covid-19 работниками публичного сектора, для которых требование о прохождении курса вакцинации против Covid-19 для выполнения рабочих обязанностей — как в очном, таки в удаленном режиме — вступило в силу уже 15 ноября.

Те же условия применяются к сотрудникам частного сектора, которые выполняют свои обязанности очно и вступают в прямой контакт с клиентами, подвержены риску заражения или обеспечивают непрерывность деятельности предприятия.

Агентство LЕТА уже сообщало, что к 12 декабря против Covid-19 вакцинированы 962 763 трудоустроенных латвийцев, что составляет 94% от общего числа работающих.

Наибольшее число людей, не вакцинированных против Covid-19, наблюдается в сфере транспорта и складирования, где до 12 декабря не были привиты 14 600 работников, или 19%, сообщил на заседании правительства во вторник представитель Министерства экономики Янис Салминьш.

Кроме того, не вакцинированы примерно 10 700 (15%) работников строительной отрасли, 8500 (16%) работающих в секторе профессиональных, научных и технических услуг, 7600 (26%) работающих в сфере искусства, развлечений и досуга и приблизительно 6 800 человек (6%), занятых в секторе обрабатывающей промышленности.

В сфере операций с недвижимостью не привиты еще примерно 4900 человек, или 14%, в торговле — примерно 2500, или 2%, в сфере энергетики — 2400 (21%), в сфере информационных и коммуникационных технологий — приблизительно 2200 сотрудников, или 5% от всех занятых в отрасли. В сфере административных и вспомогательных услуг до сих пор не привились 1800 человек — 4% от общего числа работающих в отрасли.

Как сообщает Lsm.lv, на сегодняшний день ковид-сертификат не получили и могут остаться без работы около 62 000 человек. Больше всего невакцинированных жителей трудоустроены в сфере транспортировки и хранения — таких около 14 600 человек или 19% сотрудников. Частично эти цифры связаны с тем, что многие дальнобойщики вакцинировались в странах СНГ. Чаще всего это вакцины, которые не признаны в Европейском союзе.

Глава общества Latvijas auto Александр Поцилуйко заявил, что сложившаяся ситуация осложнит работу в отрасли, в которой не хватало сотрудников еще до кризиса Covid-19.

Тем временем отсутствие ковид-сертификата не может быть поводом претендовать на пособие безработного на полный срок или восемь месяцев, пояснили в Госагентстве занятости. Согласно правилам Кабинета министров, отсутствие сертификата не является объективной причиной отказаться от работы.

В ситуации, когда человек дважды откажется от подходящего предложения о работе, государство может аннулировать поддержку, указала старший эксперт Госагентства занятости Алисе Апсите.

По данным Минэкономики, тысячи непривитых сотрудников работают в сферах профессиональных, научных и технических услуг, искусства, развлечений и отдыха, обрабатывающей промышленности, недвижимости, торговли, энергетики, отрасли информационных и коммуникационных технологий и в административных и вспомогательных службах.