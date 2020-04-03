Работавший исполнительным директором Риги с 2009 года Радзевич уволился "по обоюдному согласию"

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, занимавший этот пост с 2009 года, уволился "по обоюдному соглашению" со временой администрацией Рижской думы, сообщили DELFI в мэрии. Несколькими днями ранее администрация отправила Радзевича в отставку на время, пока проходит оценка его нарушений, которые были охарактеризованы как "безответственная работа во время чрезвычайной ситуации".

В частности, Радзевича критиковали за решение сократить число рейсов Rīgas satiksme на время пандемии.

"В Риге находится стратегическая инфраструктура и живет самое большое и плотное население. В таких условиях исполнительный директор города должен уметь координировать работу обществ капитала самоуправления, особенно потому, что многие из них играют ключевую роль в эпидемиологической ситуации. Продуманный график и плотность общественного транспорта, ответственная, быстрая работа социальных служб и крупнейшего домоуправления города, координирование с ответственными государственными институциями. Такая работа ожидается от исполнительного директора — проактивная, а не реагирующая", — указал Балшевицс.

Радзевич уйдет с поста исполнительного директора Риги 6 апреля.