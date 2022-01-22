Работникам бюро министра Плешса за прошлый год выплатили 350 тысяч евро

Из министров правительства наибольшее количество работников трудится в бюро министра охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артура Тома Плешса. Суммарная зарплата сотрудников бюро Плешса за прошлый год составила почти 350 000 евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на LTV.

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В бюро министра охраны окружающей среды и регионального развития работают 13 человек, в том числе и три внештатных советника без оплаты.

Второе по количеству сотрудников - бюро министра земледелия Каспара Герхарда (11 работников), третье - бюро министра юстиции Яниса Борданса (10 работников).

Артур Томс Плешс большое количество своих советников объяснил широким полем ответственности, за которое отвечает его министерство. Большая часть сотрудников бюро VARAM связана с партией Плешса "Для развития Латвии".

На зарплаты работников бюро Плешса в прошлом году суммарно было израсходовано почти 350 000 евро, включая налоги. Это рекордный показатель среди министерств нынешнего правительства. Затраты на бюро Герхарда составили около 216 000 евро, а на бюро Борданса - почти 292 000 евро.

По закону, на должности в бюро министров не требуется проводить конкурсы. Министры могут выбирать работников в свои бюро по собственным предпочтениям. Кроме того, нет ограничений и по количеству советников для министров, отмечает LTV.