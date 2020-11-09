Работникам с респираторными заболеваниями оплатят первые дни нетрудоспособности
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Государство будет оплачивать первые дни больничных листов работников с респираторными заболеваниями, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с формирующими правительство партиями сообщил, что такое решение было принято в качестве шага навстречу работодателям. Это необходимо для того, чтобы сотрудники, почувствовав симптомы заболевания, не выходили на работу, а сдавали тест на Covid-19.

Разработанные Министерством благосостояния предложения в понедельник обсуждались в группе по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса, а во второй половине дня также среди партнеров по коалиции. Во вторник, 10 ноября, решение по этим предложениям примет Кабинет министров.

Министерство экономики и Министерство благосостояния разработали предложение того, как помочь предпринимателям, сотрудники которых больны или весь коллектив из-за Covid-19 вынужден уйти на карантин.

Было достигнуто соглашение, что в случае респираторного заболевания сотруднику с первого дня нетрудоспособности до дня получения результата теста на Covid-19 будет выдаваться больничный лист B. Если тест на Covid-19 окажется положительным, работнику будет продлен больничный лист B. Если результат окажется отрицательным, далее больничный лист В будет заменен на больничный лист А.

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