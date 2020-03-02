Работникам социального ухода и воспитателям садиков установят двухнедельный карантин

Сегодня Совет по кризисному управлению планирует установить двухнедельный карантин сотрудникам учреждений социального ухода и детских садов, вернувшимся из регионов распространения коронавируса COVID-19. Об этом в эфире Латвийского телевидения сказала министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщает LETA.

Уже сейчас все медики, недавно побывавшие на территориях распространения вируса, должны пройти двухнедельный карантин. Теперь список профессий, требующих особой осторожности, могут пополнить воспитатели детских садов и сотрудники учреждений социального ухода.

Винькеле такое решение объяснила случаем в Норвегии, где врач вернулся из стран распространения COVID-19 и приступил к работе без симптомов, хотя позже оказалось, что он был болен и успел заразить нескольких коллег. Министр здравоохранения сказала, что вирус пока не очень хорошо изучен и есть ситуации, для которых можно разработать алгоритм действия только после того, как они уже произошли.

Говоря о больном коронавирусом пассажире рейса Стамбул — Рига, который на прошлой неделе был госпитализирован в Таллине, Винкеле указала, что ответственным службам удалось связаться с большинством пассажиров, но несколько из них так и не отозвались.

Министр здравоохранения напомнила, что все, кто вернулся из регионов распространения коронавируса или мог контактировать с больным, должны две недели наблюдать за своим здоровьем. При малейших признаках заболеваний верхних дыхательных путей следует себя изолировать дома. Если симптомы прогрессируют и становятся более выраженными, надо звонить 113 и сдать анализ на коронавирус COVID-19. Винькеле отметила, что при слабых симптомах анализы могут не выявить вирус, даже если он есть.