Работники центров социального ухода будут сдавать экспресс-тесты на антитела к Covid-19

Для снижения заболеваемости Covid-19 в центрах социального ухода их работники будут сдавать экспресс-тесты на антитела к Covid-19, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича.

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По ее словам, в конце прошлой недели в филиале Ezerkrasti государственного центра социального ухода "Рига" был реализован пилотный проект, в рамках которого с помощью экспресс-тестов на антитела к Covid-19 были протестированы сотрудники, работающие в двух местах.

Петравича подчеркнула, что при использовании экспресс-теста результат известен уже через 15 минут, а лабораторные анализы, проводимые один или два раза в месяц, не позволяют выявить инфекцию оперативно, что приводит к заражению большого количества сотрудников и клиентов.

Правительство сегодня одобрило проведение экспресс-тестов в учреждениях социального ухода. Кабинет министров пришел к концептуальному соглашению централизованно закупить тесты и обеспечить ими как государственные, так и муниципальные учреждения социального ухода.

В настоящее время государственным центрам социального ухода поручено закупить тесты незамедлительно, в то время как тесты для муниципальных центров социального ухода будут закуплены централизованно с помощью органов Министерства обороны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Министерство благосостояния к четвергу рассчитает необходимое для этого проекта финансирование и представит отчет правительству.

Как сообщалось, в настоящее время Covid-19 инфицированы клиенты девяти из 25 филиалов государственных центров социального ухода.