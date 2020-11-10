Работники культуры тоже могут претендовать на господдержку во время ЧС

Механизмы поддержки налогоплательщиков, затронутых кризисом Covid-19, будут доступны и работникам культуры, сообщает LETA со ссылкой на представителя Министерства культуры Литу Кокале.

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Поддержка будет доступна как предприятиям, так и физическим лицам.

Самозанятые лица, работающие в общем налоговом режиме, получатели авторских гонораров и индивидуальные коммерсанты, чьи доходы в результате ограничений упали более чем на 20% по сравнению с периодом начиная с августа по конец октября, смогут получить пособие в размере 75% от средних доходов. Пособие не должно превышать 1000 евро.

Самозанятые, работающие в режиме микропредприятия смогут рассчитывать на пособие в размере 50% от средних доходов за третью четверть этого года. Люди в режиме патентных взносов могут претендовать на пособие в 330 евро.

Кроме того, на поддержку государства могут рассчитывать предприятия и негосударственные организации, работающие в сфере культуры. Работники этих фирм и организаций могут претендовать пособия по простою или субсидию рабочего места, если они вынуждены перейти на неполное рабочее время. Предприятия могут попросить у государства компенсацию оборотных средств.

На работников культуры распространяются те же условия получения поддержки, что и на другие предприятия, пострадавшие из-за Covid-19 - у них не должно быть налоговых долгов больше 1000 евро. Поддержка будет доступна до конца года.