Работники Rīgas meži получают угрозы после уборки цветов у памятника в парке Победы

После уборки цветов с использованием трактора у памятника в парке Победы на рассвете 10 мая сотрудники муниципального предприятия Rīgas meži получают угрозы. Им грозят физической расправой. Угрозы получают и сотрудники других учреждений и даже депутаты Рижской думы, сообщает lsm.lv.

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Уже с полудня 10 мая поток негатива и угроз был направлен против муниципального предприятия Rīgas meži, сотрудники которого, отвечающие за эксплуатацию территории парка Победы, утром во вторник собирали цветы. Угрозы физической расправы содержатся как в электронных письмах, так и высказываются в прямых телефонных разговорах. Rīgas meži в среду наняло дополнительных охранников. Кроме того, как предприятие, так и некоторые работники подали заявления в Государственную полицию, сообщил представитель акционера, исполнительный директор Риги Янис Ланге.

"Как звонят, в устной форме терроризируют работников, так и в письменной форме приходят такие угрозы нашим сотрудникам. Для нас важна нулевая толерантность, поэтому мы призываем обращаться в правоохранительные учреждения во всех таких случаях", — рассказал Ланге.

С подобным негативом в последние дни сталкиваются и работники Рижской муниципальной полиции и других учреждений столичногого самоуправления. Не защищены и депутаты Рижской думы. Особо агрессивные сообщения получают русскоязычные депутаты, которые, по мнению угрожающей стороны, недостаточно заступились по поводу памятника в парке Победы.

Государственная полиция подтвердила, что получено заявление от Rīgas meži, начата проверка.