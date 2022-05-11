Работники Rīgas meži получают угрозы после уборки цветов у памятника в парке Победы
Foto: DELFI

После уборки цветов с использованием трактора у памятника в парке Победы на рассвете 10 мая сотрудники муниципального предприятия Rīgas meži получают угрозы. Им грозят физической расправой. Угрозы получают и сотрудники других учреждений и даже депутаты Рижской думы, сообщает lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Уже с полудня 10 мая поток негатива и угроз был направлен против муниципального предприятия Rīgas meži, сотрудники которого, отвечающие за эксплуатацию территории парка Победы, утром во вторник собирали цветы. Угрозы физической расправы содержатся как в электронных письмах, так и высказываются в прямых телефонных разговорах. Rīgas meži в среду наняло дополнительных охранников. Кроме того, как предприятие, так и некоторые работники подали заявления в Государственную полицию, сообщил представитель акционера, исполнительный директор Риги Янис Ланге.

"Как звонят, в устной форме терроризируют работников, так и в письменной форме приходят такие угрозы нашим сотрудникам. Для нас важна нулевая толерантность, поэтому мы призываем обращаться в правоохранительные учреждения во всех таких случаях", — рассказал Ланге.

С подобным негативом в последние дни сталкиваются и работники Рижской муниципальной полиции и других учреждений столичногого самоуправления. Не защищены и депутаты Рижской думы. Особо агрессивные сообщения получают русскоязычные депутаты, которые, по мнению угрожающей стороны, недостаточно заступились по поводу памятника в парке Победы.

Государственная полиция подтвердила, что получено заявление от Rīgas meži, начата проверка.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?