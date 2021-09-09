Работники Tokyo City: VID отнимает у нас социальные взносы, чтобы погасить долги чужих предприятий

Служба государственная служба (VID) перенаправила текущие социальные отчисления за работников SIA Tokyo City — 130 тысяч евро — на уплату штрафов, выписанных за затягивание выплат по налоговым задолженностям.

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С 9 августа 2021 года между Службой государственных доходов и SIA Tokyo City идет спор о взыскании налоговых задолженностей с трех компаний (SIA Resto Court, SIA Stollons и SIA Restograd). Эти три компании сейчас не связаны с Tokyo City Ltd., но ранее работали под франшизой с аналогичным названием ресторана. Только из-за схожести названий VID требует от SIA Tokyo City 10 миллионов евро за неуплаченные налоги этих трех компаний, утверждает предприятие SIA Tokyo City . VID также в одностороннем порядке перенаправила все текущие социальные отчисления за сотрудников на общую сумму в 130 000 евро на уплату штрафов.

Сотрудники компании подчеркивают в письме: "В данной ситуации мы считаем, что эти социальные отчисления были украдены у нас Службой госдоходов, поэтому мы просим вас действовать справедливо по отношению к честным латвийским налогоплательщикам и возвратить наши социальные отчисления за зарплаты, перечислив эти средства на предусмотренные для них цели в социальном бюджете", — говорится в письме работников Tokyo City президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру финансов Янису Рейрсу, министру экономики Янису Витенбергсу, главе Комиссии Сейма по бюджету и финансам Мартиньшу Бондарсу и главе Народно-хозяйственной комиссии Сейма Кришьянису Фелдмансу, к Латвийскому союзу свободных профсоюзов и Латвийской конфедерации работодателей.

Представитель VID Андрей Вайварс не стал комментировать агентству LETA ситуацию с конкретными тремя предприятиями. Одновременно Вайварс подчеркнул, что VID никогда не отнимает социальные отчисления, сделанные за работников.

"Накладывая арест на счет любого предприятия, VID получает контроль над средствами, которые в настоящее время находятся на счете компании. VID не может получить контроль над средствами, которые сейчас переводятся на любой другой счет, включая счет Государственного агентства социального страхования, путем внесения социальных взносов"", — пояснил Вайварс.

С 6 сентября все рестораны и служба доставки Tokyo City — из-за конфликта с VID — приостановили работу. Сотрудникам предприятия грозит потеря работы, и поэтому вопрос о социальных взносах стоит особенно остро. От объема социальных взносов зависит размер пособия по безработице.