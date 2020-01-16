Работники Вентспилсского порта обещают акции протеста, если счета их компаний не разморозят

Профсоюзы работников Вентспилсского порта призывают правительство принять меры в отношении заблокированных счетов транзитных компаний, в противном случае они предупреждают о масштабных протестных акциях, сообщил агентству LETA руководитель консультативного совета профсоюзов работающих в Вентспилсском порту компаний Линардс Гулбис.

Профсоюзная организация работников Вентспилсского порта, профсоюзный комитет Baltijas ekspresis и профсоюз работников Kalija parks направили письмо президенту Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу, министру сообщения Талису Линкайтсу и председателю Комиссии рынка финансов и капитала Санте Пургайле с призывом незамедлительно подключиться к решению

проблемы и предоставить банкам разъяснения о том, как действовать в случаях, когда "подвергнутое санкциям лицо, хоть и упоминается в Регистре предприятий как истинный выгодоприобретатель, решением суда уже полностью отстранено от какого-либо контроля или влияния".

"США ввели санкции в отношении [Айвара] Лембергса, но страдать приходится почти 1,5 тыс. сотрудников работающих в Вентспилсском порту предприятий и их семьям. Ситуация критическая, и, если правительство не подключится с ее разрешению, профсоюзы проведут масштабные акции протеста", — заявил Гулбис.

К протестным акциям готов присоединиться и Латвийский профсоюз работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовых органов, в котором состоят 4 000 членов.

В письме говорится, что часть предприятий из-за заблокированных счетов не может выплатить работникам зарплаты, и социальное напряжение растет, поскольку большинство работников этих предприятий живут "от зарплаты до зарплаты" — у них нет накоплений, а потому уже в ближайшее время они могут потерять возможность покупать продовольствие для своих семей, оплачивать медицинские услуги, платить за коммунальные услуги и покрывать прочие расходы.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур — управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании Ventas osta для управления Вентспилсским портом.

18 декабря OFAC объявило об отмене санкций против Вентспилсского порта и портового управления. Санкции были отменены после того, как мэр Вентспилса Айвар Лембергс вышел из правления порта, а правительство Латвии предприняло шаги, чтобы прекратить влияние Лембергса на деятельность порта, заявил Минфин США.