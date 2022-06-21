Работники здравоохранения проведут предупредительную забастовку и протест у здания Минздрава
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Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРСЗУ)решил провести предупредительную забастовку работников здравоохранения и акцию протеста у Министерства здравоохранения. Об этом агентству LETA сообщила координатор работы ЛПРСЗУ Инга Рудзите.

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Как заявляет профсоюз, с осени 2021 года на переговорах с Минздравом он повторно смягчил первоначальные забастовочные требования и сейчас остается только одно.

В соответствии с правилами Кабинета министров врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро в месяц, их ассистенты - 1117 евро, а вспомогательный персонал - по крайней мере 745 евро, подчеркивает ЛПРСЗУ – в прирост зарплат всех медицинских работников с 1 июля этого года должен составить не менее 10%.

В апреле Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству поручил Минздраву созвать заседание отделения совета по здравоохранению и рассмотреть забастовочные требования. Однако министр здравоохранения Даниэль Павлютс не согласился с очередным компромиссным предложением ЛПРСЗУ, отметили в профсоюзе.

Планируется, что забастовка пройдет 27 июля, но в случае, если она будет проигнорирована правительством, профсоюз проведет общую забастовку работников здравоохранения 27 и 28 сентября.

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