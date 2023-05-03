Работников госучреждений обяжут быть лояльными Латвии
Foto: PantherMedia/Scanpix

Комиссия Сейма по национальной безопасности направит на рассмотрение в Сейм поправки к Закону о госуправлении, которые предусматривают, что лояльность Латвии и Конституции будет считаться обязанностью тех, кто трудоустроен в госуправлении, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Законопроект разработан с учетом набравшей 13 000 подписей петиции "Запретить занимать прокремлевски настроенным лицам должности в государственных и муниципальных учреждениях".

"Демократии должны быть способны защищать свое государство, Конституцию и граждан от внешних и внутренних угроз", — заявил председатель комиссии Янис Домбрава (Нацблок). Поэтому, по его мнению, нелояльные Латвии и Конституции люди не могут работать в государственных и муниципальных учреждениях.

Также в поправках предлагается запретить работать в этих учреждениях тем, чья деятельность направлена против территориальной целостности Украины. Работникам госучреждений будет запрещено высказывать такое мнение и совершать такие действия, которые направлены против территориальной целостности, суверенитета, независимости и конституционного строя демократического государства.

Отмечается, что критическое, ироническое или саркастическое мнение о госучреждениях и должностных лицах к таким высказываниям не относится, также закон не будет распространяться на мнение, не высказанное публично.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (14) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!