Работодатель будет оплачивать больничный лист А за первые 9 дней

Чтобы сократить расходы работодателей, с 1 апреля 2022 года в случае нетрудоспособности сотрудника по причине болезни работодатель будет оплачивать больничный лист А за период не больше девяти календарных дней. С десятого дня больничный лист B будет оплачивать государство.

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Раньше работодатель из своих средств оплачивал больничный лист А за первые десять дней болезни, а больничный лист B (оплачивает государство) открывался на 11 день до возвращения трудоспособности и мог длиться до 26 недель, если нетрудоспособность была непрерывной, или до 52 недель в течение трех лет, если нетрудоспособность повторялась после перерывов.

Новые правила коснутся больничных листов, выданных 1 апреля 2022 года или позже. Если первый день нетрудоспособности начался до 31 марта 2022 года, больничный будет оплачиваться в соответствии с прежними нормами — то есть государство будет оплачивать больничный лист B, начиная с 10 календарного дня.

Если нетрудоспособность связана с несчастным случаем или травмой на рабочем месте

Если причиной нетрудоспособности стала травма на рабочем месте, нетрудоспособность продолжает оплачиваться, как и прежде, в соответствии с законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний".

В случае профессионального заболевания выдается больничный лист B и государство оплачивает больничный с первого дня нетрудоспособности.

Если произошел несчастный случай и травма получена на рабочем месте, нетрудоспособность до десятого дня оплачивает работодатель, а с 11 дня — государство.