Работодатели могут добровольно проверять сотрудников на Covid-19 с помощью тестов на антигены
Foto: Unsplash

С сегодняшнего дня работодатели могут на добровольной основе проводить проверку своих сотрудников на Covid-19 с помощью тестов на антигены в соответствии с утвержденными правительством поправками к постановлению об объявлении режима чрезвычайного положения.

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Если работодатель организует такое тестирование, он также должен разработать процедуры проведения тестирования: ход тестирования, мониторинг его качества, фиксацию результатов тестирования, а также действия в случае положительного теста.

Сотрудник с положительным результатом теста должен быть отстранен от работы, а другие сотрудники, которые были с ним в тесном контакте в течение последних трех дней, например, работали в одном помещении или принимали участие в совместном собрании, считаются контактными лицами. В таких случаях работодатель должен проинформировать контактных лиц, организовать их ежедневное тестирование или отправить на домашний карантин.

Тестирование будет проводиться за счет работодателя, но государство обещает компенсировать эти расходы.

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LETA

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LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19
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