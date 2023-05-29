Работодатели призывают политиков не использовать достижения спортсменов для собственной популярности

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) призывает политиков не использовать достижения латвийских спортсменов для собственной популярности, создавая хаос для жителей страны. Так в ЛКРД прокомментировали принятое около полуночи решение Сейма объявить понедельник праздничным днем.

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ЛКРД не поддерживает введение официального выходного в последний момент, так как это создает дополнительную нагрузку на экономику, бюджет страны, производство и сферу услуг, поскольку на практике это означает, что работодателям и работникам нужно работать уже ночью, чтобы перепланировать рабочий процесс.

В конфедерации подчеркнули, что успех латвийских хоккеистов важен не только для спорта - это также положительный фактор формирования имиджа Латвии как государства, однако недопустимо создавать хаос в экономике страны, принимая решение о выходном накануне ночью.

ЛКРД подчеркивает, что трудовое законодательство не запрещает работникам и работодателям договариваться о выходных или нерабочих часах и согласовывать порядок их компенсации.

"В свете столь эмоционально значимого для Латвии события это было бы удачным решением - позволить работникам и работодателям самим договориться о наиболее подходящем способе, как его отпраздновать", - отметили в организации.