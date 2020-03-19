Работодатели в последние дни чаще всего консультируются по поводу принудительного отпуска

Из-за чрезвычайной ситуации в Трудовой инспекции выросло число консультаций, сообщила в эфире Латвийского радио замдиректора инспекции Андра Аузиня. Чаще всего работодатели интересуются порядком, в котором могут отправить сотрудника в принудительный отпуск, передает LETA.

Консультации проходят по телефону и электронно, работодатели и сотрудники спрашивают, как поступать в конкретных ситуациях. У работодателей чаще всего возникают вопросы по поводу принудительного отпуска. Аузиня отметила, что работодатель не может заставить сотрудника работать удаленно даже в ситуации, когда в силе ограничивающие мероприятия.

“Сотрудник может отказаться от этого предложения, если это не было оговорено заранее. Тогда работодатель обязан предоставить сотруднику безопасную рабочую среду”, - сказала Аузиня.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация. Запрещены собрания более 50 человек, отменены все публичные мероприятия. С 17 марта остановлено международное пассажирское сообщение, кроме репатриационных рейсов.