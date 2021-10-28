Работодатели: возможно, непривитые работники получают необоснованные справки о нетрудоспособности
Foto: DELFI

После того, как в Латвии объявили чрезвычайную ситуацию, в Инспекцию здоровья поступает все больше заявок — работодатели подозревают, что справки о нетрудоспособности могут быть не обоснованы, и просят инспекцию это проверить, сообщили агентству LETA в инспекции.

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Заявки поступили на 85 сотрудников из одного учреждения, рассказали в инспекции. Работодатели связывают это с предупреждением работников о необходимой вакцинации.

Из-за большого количества заявок их рассмотрение заявки может занять больше месяца, и Инспекция здоровья просит работодателей сообщить, если проверка справки о нетрудоспособности перестала быть актуальна и работник уже снова выполняет свои обязанности.

Инспекция напоминает, что врачей, которые выдали необоснованную справку о нетрудоспособности, могут призвать к административной ответственности — за нарушения при выдачи или аннулировании справки о нетрудоспособности врач может получить штраф от 140 до 1400 евро.

Ранее руководительница Rīgas Satiksme Джинета Иннуса сообщила, что предприятие обратилось в инспекцию здоровья, так как большое количество невакцинированных работников предъявило справки о нетрудоспособности.

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