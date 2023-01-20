Работодатели взолнованы необоснованными больничными. Инспекция здравоохранения успокаивает: таких меньшинство

В то время, когда респираторными заболеваниями страдает больше людей, чем в другое время года, увеличивается и количество выданных больничных листков. Хотя это увеличение является ежегодным явлением, работодатели в очередной раз поднимают вопрос о необоснованных больничных, так как это напрямую связано с финансовыми потерями. Однако в Инспекции здравоохранения заявили, что лишь в редких случаях больничный лист выдается без медицинского обоснования. Об этом пишет LSM.lv.

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У Лауры и Мариса двое сыновей, оба ходят в детский сад. По словам Лауры, ее сыновья ходят в последнюю группу детского сада и иногда "приносят домой" различные вирусы. Женщина заявила, что в этом учебном году ей приходилось уже четыре раза оформлять больничный категории B для ухода за ребенком.

Обычная тактика в случае болезни сына — звонок семейному врачу, чтобы сначала выяснить, насколько серьезна болезнь и как ее лечить. После этого семья решает, кто из родителей останется дома, чтобы ухаживать за больным ребенком.

Так, в этом учебном году Лауре три или четыре раза оформляли листок нетрудоспособности категории В по уходу за больным ребенком. С точки зрения врача, это один из многих случаев. Семейный врач Айнис Дзалбс рассказал, что его практика обслуживает до 200 пациентов в день, и в среднем ежедневно оформляет 15, 20 или 25 больничных листов.

Пособие по болезни выплачивается государством через Государственное агентство социального страхования (VSAA) по листу нетрудоспособности категории B для ухода за больным ребенком. В случае болезни взрослого оформляется лист нетрудоспособности категории А, а пособие за период со второго по девятый день болезни выплачивает работодатель. Если болезнь продолжается, врач выписывает лист нетрудоспособности B на период с 10-го дня. С этого момента пособие выплачивается государством. Согласно информации Центра профилактики и контроля заболеваний, многие люди в настоящее время болеют различными вирусными инфекциями, что также отражается в количестве выданных больничных листков.

Данные о листах болезней типа B были собраны представителем VSAA Иветой Дайне. По ее словам, в среднем VSAA получает 3000 заявок в день.

"Для сравнения, в прошлом году было целых 6000 заявок в день. На данный момент пока все достаточно спокойно — как это обычно бывает в зимний период, когда больше людей заболевает", — заявила Дайне.

Также в общей статистике Национальной службы здравоохранения нет особого роста числа больничных листов за этот период, однако данные собирались только до ноября прошлого года.

Работодатели тяжело переживают сезон вируса, некоторые сталкиваются с нехваткой сотрудников. Работодатели не всегда считают больничный оправданным.

Эксперт по трудовому праву Конфедерации работодателей Латвии Янис Пумпиньш считает, что работодатель играет роль заложника ситуации. В некоторых случаях невозможно понять, оправдан больничный или нет. Однако, по его словам, лишь в редкиъ случаях больничные оказываются необоснованными.

Болезни сотрудников вдвойне невыгодны для работодателей — это и упущенные доходы, и деньги, которые надо платить за больничные. В Латвии это тоже относительно большой срок — восемь дней. Тем временем, в Литве работодатель оплачивает первые два дня больничного, подчеркнул Пумпиньш. Между тем, в Эстонии первые три дня не оплачиваются, следующие пять оплачивает работодатель.

Кроме того, в Латвии работодатели чаще всего сомневаются в законности выдачи больничных листов. Согласно данным Инспекции здравоохранения, в 2022 году с января по сентябрь (включительно) было рассмотрено 365 таких обращений. Чтобы инспекция начала расследование, в заявлении должны быть обоснованные подозрения, что врач выдал листок нетрудоспособности без медицинских показаний. А именно, даже если работодатель испытывает большие подозрения в том, что сотрудник заболел, например, сразу после конфликта с руководством, это не означает, что полученный больничный обязательно лишен обоснования.

Иногда жители берут больничный, чтобы решить проблемы связанные с хроническими заболеваниями. Однако листы нетрудоспособности используют и для того, чтобы решить социальные и экономические проблемы. Семейный врач Айнис Дзалбс также отметил, что здоровье жителей в целом очень плохое, у многих людей есть хронические заболевания. И за счет этого люди иногда решают проблемы, не связанные со здоровьем.

За девять месяцев прошлого года из 365 заявлений работодателей, рассмотренных Инспекцией здравоохранения, несоответствия в выдаче листов нетрудоспособности были выявлены в 30 случаях. Только 14 больничных листов было решено отменить полностью, а 16 — по отдельным дням.