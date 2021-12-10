Работу находит только каждый третий инвалид

Хотя количество работающих инвалидов в Латвии постепенно растет, только каждый третий инвалид пока может найти работу. Не осложнили ли еще больше эту ситуацию пандемия и удаленная работа? Опыт Государственного агентства занятости (ГАЗ) показывает, что трудоспособные лица с ограниченными возможностями, ищущие работу, имеют хороший потенциал для выхода на рынок труда, но возможности трудоустройства зависят от группы и типа инвалидности. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Большинство людей с ограниченными возможностями могут хорошо выполнять свои профессиональные обязанности, получая поддержку и помощь, в которых они нуждаются. За десять месяцев этого года нашли работу 3252 безработных с ограниченными возможностями, зарегистрированных в ГАЗ, или почти каждый третий. Для сравнения, за десять месяцев 2019 года работу нашли 3522 инвалида, а за десять месяцев 2020 года - 2669.

Влияние пандемии Covid-19 на занятость было особенно заметно в 2020 году, но в этом году ситуация улучшается. На начало ноября текущего года в ГАЗ зарегистрировано 8 127 безработных с ограниченными возможностями, или 15% от общего числа зарегистрированных безработных. Более половины (67%) зарегистрированных безработных с ограниченными возможностями - люди старше пятидесяти лет. 44,3% зарегистрированных безработных с ограниченными возможностями имеют профессиональное образование, 26% - общее среднее образование, 16,7% - основное образование, 10,9% - высшее образование, 2% не завершили основное образование.