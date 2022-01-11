Работы по строительству Rail Baltica на Рижском автовокзале начнутся со сноса навеса

В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica на территории Рижского международного автовокзала на этой неделе начнется снос навеса, а в феврале — снос железнодорожной насыпи, сообщил представитель строительной компании BeReRix Андис Линде.

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На участке от улицы Прагас до Даугавы железнодорожная насыпь будет полностью снесена к 2026 году. Железнодорожные пути расположатся на эстакаде, а под ней — расширенная территория автовокзала и общественное пространство.

Представитель реализующего проект Rail Baltica в Латвии SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Эйнар Яунземс, рассказал, что в ходе реализации проекта будут соединены Старая рига и Московский форштадт. Кроме того, будет модернизирована территория Рижского международного автовокзала и улучшена доступность общественного транспорта в городе.

По словам Яунземса, предусмотрены улучшения и в движении пешеходов и велосипедистов на участке от нового моста через Даугаву до центрального железнодорожного вокзала.

После автовокзала следующим этапом строительных работ Rail Baltica в центре Риги станет строительство нового моста через Даугаву.

Председатель правления автовокзала Вайра Громуле сообщила, что с началом строительных работ на территории автовокзала будет реорганизован порядок движения автобусов, однако неудобства будут минимальными. Посадка в автобусы будет организована с перрона вдоль городского канала, а высадка — на улице Маскавас возле автовокзала.

Во время строительных работ Рижский международный автовокзал будет работать непрерывно, добавила Громуле.