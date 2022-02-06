Радар LMT за год зафиксировал в Риге около 9000 проездов на красный свет

Разработанное оператором мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT) светофорное решение, установленное на перекрестке улиц Крустабазницас и Бривибас в Риге, в прошлом году зафиксировало почти 9000 случаев нарушения красного сигнала светофора, сообщил представитель LMT Валдис Ялинскис.

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Он пояснил, что устройство сейчас работает в тестовом режиме и фиксирует только количество нарушителей, не идентифицируя их, хотя смарт-камера также может считывать информацию с номерных знаков, что позволит правоохранительным учреждениям в будущем наказывать водителей, которые едут на красный свет.

Президент LMT Юрис Бинде отметил, что каждый день тысячи автоводителей в Латвии по разным причинам пересекают перекрестки на красный сигнал светофора, тем самым увеличивая риск аварии как для себя, так и для других участников дорожного движения.

"В то же время фиксируется лишь малая часть нарушений. И понятно, что невозможно к каждому светофору поставить полицейского. Это осознают и водители. Ощущение, что шансы быть пойманными невелики — один из факторов, способствующих нарушениям", — заявил Бинде.

Он подчеркнул, что внедряя современные технологии на основе искусственного интеллекта в систему мониторинга дорожного движения и изменяя процессы выявления нарушений правил дорожного движения и назначения штрафов, можно в будущем повысить не только безопасность общества и дорожного движения, но и культуру вождения в Латвии.

Разработанное LMT решение, которое с помощью компьютерного зрения позволяет фиксировать нарушения красного сигнала светофора и полосы движения общественного транспорта, было установлено в марте 2020 года на пересечении улиц Крустабазницас и Бривибас в сотрудничестве Департаментом сообщения Рижской думы.