Ради экономии Президентский дворец не будут украшать к Рождеству

В преддверии нового отопительного сезона, который сопровождается стремительным ростом цен на электроэнергию и природный газ, Канцелярия Президента реализует план энергосбережения в Рижском замке и Юрмальской резиденции президента. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной канцелярии президента.

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В рабочих помещениях Президентского дворца и Юрмальской резиденции установлена температура воздуха, не превышающая +19 градусов, и включено автоматическое отключение электроснабжения в рабочих помещениях в нерабочее время учреждения и в праздничные дни. Также близится к завершению постепенный переход на LED освещение в рабочих помещениях.

В представительских залах Президентского дворца температура будет понижена, но ее будут увеличивать до +19 градусов во время мероприятий.

Более заметное для общественности решение — не включать декоративное освещение фасада и сада Рижского замка в темное время суток, в том числе не освещать Башню Святого духа и Трехзвездную башню Рижского замка.

Планируется осветить Рижский замок в День Лачплесиса 11 ноября и в день столетия института государственного Президента 14 ноября, и в день провозглашения Латвийской Республики 18 ноября.

Этой осенью Канцелярия Государственного президента отказалась от официального праздничного приема в Рижском дворце, который обычно проходит 17 ноября. Прием гостей праздника совместят с государственным праздничным концертом в Латвийском национальном театре 18 ноября. А планов по украшению Рижского замка к Рождеству в этом году нет.

Учитывая, что расходы на тепло и электроэнергию для Канцелярии Президента увеличились в три раза, реализация этого плана позволит сэкономить финансовые ресурсы, сообщили в Канцелярии.

