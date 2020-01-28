Ради климатической нейтральности VARAM планирует "ломать" образ жизни латвийцев

Правительство поддержало разработанную Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) стратегию по достижению климатической нейтральности к 2050 году. В ней не рассматриваются конкретные шаги, но обозначено видение Латвии через 30 лет, сообщает LETA.

Климатическая нейтральность — это ситуация, когда хозяйственная деятельность не оставляет негативного влияния на климат. Министерство планирует снизить выброс парниковых газов во всех отраслях хозяйства.

Добиваться этого будут двумя путями — с помощью технических решений и изменением образа жизни латвийцев. Латвиец будущего должен руководствоваться принципом "энергоэффективность на первом месте", все новые здания будут отвечать требованиям нулевого расхода энергии, а доступны для потребителей будут только энергоэффективные устройства и продукты.

Латвия будет постепенно переходить на использование экологичных способов получения электроэнергии — от солнца, ветра, воды и биомассы, а также на геотермальную и гидротермальную энергию.

Транспортный сектор в течение 30 лет должен быть декарбонизирован. Должно появиться большое количество станций зарядки для электромобилей и транспорт, работающий на синтетическом топливе, биотопливе (не первого поколения), биометане и водороде. В сфере грузоперевозок больший упор будет делаться на железнодорожные и водные.

Кроме того, планируется изменять привычки общества. VARAM надеется, что цифровые технологии уменьшат необходимость в перемещении людей с места на место — все больше людей будет работать, учиться, закупаться и получать государственные услуги удаленно.

Министерство собирается "озеленить" и налоговую систему, создав у населения и предпринимателей "экономические стимулы" завести дружелюбные для экологии привычки и технологии.