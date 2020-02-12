Ради Rail Baltica в Торнякалнсе снесут старинный мост и переместят памятник репрессированным

При строительстве железнодорожной линии Rail Baltica снесут мост 1909 года, множество домов, вырубят сотни деревьев и уничтожат еще ряд культурно-исторических объектов. Общество развития Торнякалнса в сотрудничестве с Рижской думой составило базу видео- и фотодокументов, где запечатлены объекты, которые придется "принести в жертву" проекту Rail Baltica.

Придется снести железнодорожный мост в Торнякалнсе, построенный еще в 1909 году — это первый и самый старший монолитный бетонный мост в Латвии. Перестанут существовать также путепроводы на улицах Алтоновас и Бривземниека.

Будут снесены целые участки улиц, например, участок улицы Индрикя, а также открестности Торнякалнсской лютеранской церкви.

Вагончик, памятник репрессированным на станции, будет перемещен в другое место.