"Ради страны, ради себя и ради ребят". Военные НАТО рассказали о прошедших в Латвии стрельбах "Сигара Черчилля"

В конце января НАТО провело отработку перебрасывания своих подразделений из одной страны Балтии в другую: согласно легенде учений, расквартированные в соседних государствах силы Расширенного передового присутствия НАТО потребовались для защиты одной из стран Балтии. Для проведения масштабного мероприятия Альянс задействовал военный персонал из Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Дании, Польши, Испании и Италии.

"Главная цель — отработать защиту контингента ближе к югу, доказать, что мы способны оперативно перебрасывать силы из одной страны Балтии в другую, если это потребуется", — пояснил один из координаторов учений представитель Королевского бронетанкового корпуса подполковник Джеймс Шанн. Для реализации плана НАТО перегнало базирующуюся в эстонской Тапа бронетехнику по железной дороге в Адажи, откуда при помощи канадского контингента танки и другие транспортные средства были доставлены на полигоны для проведения учебных стрельб.

НАТО дало этим стрельбам название Churchill Camacho — по марке любимых сигар Уинстона Черчилля. За 5 дней солдаты Альянса "дали прикурить", истратив 361 снарядов для танков "Челленджер-2", 646 артиллерийских снарядов калибром 155 мм, полторы тысячи 30-миллиметровых снарядов из поддерживающей и разведывательной бронетехники, 74 тысячи пулеметных и 21 тысячу патронов для штурмовых винтовок. Также по ходу учений отрабатывался подрыв мин "Клеймор" и применение противотанковых гранатометов.

"Это было полезно с точки зрения координации действий с канадским контингентом и для отработки стрельб с применением боевых снарядов в новых условиях, в другой стране, при другом ландшафте, чем тот, к которому мы привыкли", — пояснил Шанн, командующий личным танковым полком Ее Величества Великобритании — "Королевскими гусарами". Всего в учебной операции было задействовано 46 единиц гусеничной и 46 единиц колесной техники, включая 12 танков "Челленджер-2".



"Ландшафт здесь отличается — участки со множеством складок местности и песком. Но мы адаптировались", — добавил заряжающий одного из британских танков, младший капрал Леви Койн. В Латвии на этот раз также "прошли обкатку" многие новички — в частности, механики-водители и стрелки танков, добавил он.

Что касается их работы, то солдаты поясняют: они считают армию своим призванием и о выборе не жалеют. "Я первый солдат в семье, но надеюсь, что, когда пойдут дети, у нас наладится преемственность", — рассказал Койн. Он также отметил, что хотел быть военным с самого детства. У подполковника Шанна — та же история. "С тех пор, как был мальчишкой. Вопросов об альтернативе даже не было". Оба его деда воевали во Второй мировой, один — в армии, другой — на флоте.

"Больше всего делаю это ради своей страны, немного для себя и во многом — ради ребят, с которыми мы работаем", — кратко подытожил свой путь в армии медицинский техник из Канады Эрик Макилрави.