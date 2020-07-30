Радио Baltkom могут оштрафовать за скрытую рекламу "Альтернативы"

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) начал административное дело в связи с возможными признаками скрытой предвыборной агитации в двух передачах радио Baltkom, сообщает LETA.

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10 июня в передаче "Семь дней и ночей" было интервью с представителем партии "Альтернатива" Валерием Петровым, а 15 июля в передаче "Утренний гость" — с Алексеем Росликовым. NEPLP считает, что в этих интервью были признаки скрытой предвыборной агитации.

Росликов в передаче поблагодарил радио за то, что оно дает возможность говорить бывшим политикам, которые не принадлежат к большим партиям, и новым политикам, у которых пока что нет поддержки ни от избирателей, ни от государства.

Петров в передаче призвал заходить к нему и к Росликову на страницу. "Там чудесные видео, Алексей ездит по районам, разговаривает с жителями, показывают, в каких условиях живут многие люди", — рассказал он.

NEPLP считает, что эти высказывания можно считать предвыборной агитацией, а поскольку в передаче не было обозначено, что это агитация — радио нарушила первую часть третьей статьи Закона о предвыборной агитации.