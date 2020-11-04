Vladimirs Žirinovskis
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Российский политик Владимир Жириновский в интервью радио Baltkom 8 июля отрицал оккупацию Латвии и высказывал мечты о создании "Большой России", в состав которой входят бывшие советские республики. За этого радио было оштрафовано на 8 000 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В передаче "Абонент доступен" политик высказывал сомнения в легитимности выхода Латвии из состава Советской России в 1920 году, отрицал оккупацию Латвии и популяризировал идею создания Большой России, что должно расцениваться как угроза Латвии и другим бывшим республикам СССР.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш пояснил, что такие высказывание угрожают национальной безопасности Латвии. На СМИ лежит ответственность за выбор гостя и за реагирование на антигосударственные высказывания.

В передачах не должны звучать призывы, которые угрожают государственной безопасности и общественному правопорядку. Поскольку компания Baltkom radio сама формирует программу и принимает решения о приглашении гостей, у нее была возможность обеспечить соблюдение закона, считает NEPLP.

Учитывая, что передачу слушало достаточно большое число человек, нарушение радиокомпании оценивается как существенное.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

NEPLP Владимир Жириновский
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод