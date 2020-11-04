Российский политик Владимир Жириновский в интервью радио Baltkom 8 июля отрицал оккупацию Латвии и высказывал мечты о создании "Большой России", в состав которой входят бывшие советские республики. За этого радио было оштрафовано на 8 000 евро.

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В передаче "Абонент доступен" политик высказывал сомнения в легитимности выхода Латвии из состава Советской России в 1920 году, отрицал оккупацию Латвии и популяризировал идею создания Большой России, что должно расцениваться как угроза Латвии и другим бывшим республикам СССР.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш пояснил, что такие высказывание угрожают национальной безопасности Латвии. На СМИ лежит ответственность за выбор гостя и за реагирование на антигосударственные высказывания.

В передачах не должны звучать призывы, которые угрожают государственной безопасности и общественному правопорядку. Поскольку компания Baltkom radio сама формирует программу и принимает решения о приглашении гостей, у нее была возможность обеспечить соблюдение закона, считает NEPLP.

Учитывая, что передачу слушало достаточно большое число человек, нарушение радиокомпании оценивается как существенное.