Radio PIK планирует оспорить аннулирование лицензии

Решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию Radio PIK было необоснованным и предприятие планирует его оспорить, сообщил LETA владелец Radio PIK Юрис Журавлёв.

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Журавлёв рассказал, что одно нарушение было связано с тем, что гость передачи цитировал фрагменты судов публициста Лато Лапсы и адвоката Романа Вонцовича. NEPLP счел цитаты оскорбительными.

Второе нарушение было связано с разговором об “экономической оккупации” Латвии, “хотя гость студии объяснил, что оккупацию признает и сравнение следует считать шуткой”, - указал Журавлёв. По мнению предпринимателя, NEPLP воспринял слово “оккупация” вне контекста.

Третье нарушение было констатировано в предвыборный период, когда в дискуссионной передаче доминировало мнение одной политической силы. Журавлёв объяснил, что из всех партий в эфир радио согласились прийти только три, остальные отказались участвовать в передаче.

В связи с этим Radio PIK собирается оспорить решение NEPLP. Журавлев считает, что регулятор требует от радио ввести цензуру, что нарушает 100 статью Сатверсме о свободе слова.

Как уже сообщалось, NEPLP лишил лицензии на вещание Radio PIK. Это было связано с тремя грубыми нарушениями в работе СМИ. Решение вступит в силу 5 июля.