"Радио Свобода" откроет офисы в Риге и Вильнюсе

Финансируемая США радиовещательная организация “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” (РСЕ/РС) откроет новые офисы в Риге и Вильнюсе, сообщили представители медиакомпании.

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В новых филиалах в Риге и Вильнюсе будут работать журналисты из российской редакции "Радио Свобода", которые раньше вели деятельность в Москве, а также сотрудники белорусской редакции "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее Время", которые были вынуждены покинуть Беларусь после начала репрессий в отношении оппозиции и независимых СМИ.

"Новые офисы позволят РСЕ/РС продолжать поддерживать связь с аудиторией в России и Беларуси, несмотря на попытки властей этих стран заставить замолчать голос независимой журналистики. Мы будем расширять наши усилия по взаимодействию с аудиторией в РФ и Беларуси, мы предоставим ей ту важную информацию, которую она от нас ждет, и, в которой она отчаянно нуждается", — сообщил президент радиовещательной организации Джейми Флай.

Он поблагодарил латвийские и литовские учреждения за поддержку свободы слова и за помощь журналистам, которые были вынуждены покинуть свои страны.

В Риге РСЕ/РС откроет мультимедийный офис, где будут работать журналисты российской редакции и телеканала "Настоящее время". В латвийской столице также будет расположен новый отдел радиовещательной организации, который будет заниматься поиском журналистов. В Вильнюсе будут работать журналисты белорусской редакции и участники проекта "Настоящее время" для белорусской русскоязычной аудитории.

6 марта РСЕ/РС сообщила о приостановке работы в России. "Радио Свобода" объяснило свое решение процедурой банкротства, инициированной российскими властями против вещателя, усилением давления полиции на журналистов и новым законом о военной цензуре в СМИ.

Корреспондентский пункт РСЕ/РС была открыта в Москве в 1991 году по приглашению президента Бориса Ельцина.