Радзевич: правление Рижского зоопарка уволено из-за загрязнения территории и слишком высоких зарплат

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич назначил временное правление Рижского зоопарка. В нем будут работать бывший руководитель зоопарка Роландс Грейзиньш, занимавший эту должность до 2017 года, и заместитель государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) по вопросам инструментов развития Сандрис Цакулс. Увольнение прежнего правления Радзевич обосновал тем, что оно допустило загрязнение территории и наличие несоразмерно более высоких зарплат руководства по сравнению с рядовыми работниками.

Радзевич заявил агентству LETA, что одной из причин отставки правления компании является констатированное Рижской стройуправой загрязнение строительным мусором участка площадью 1500 кв. м между улицами Эзермалас и Цимзес. Это территория имеет ограниченный доступ, поэтому ясно, что без разрешения представителей зоопарка туда никто не мог проникнуть.

По словам Радзевича, получив информацию от стройуправы, он потребовал от правления зоопарка разъяснений, на что получил ответ, что строительный мусор появился в результате строительства экспозиции "Африканская саванна" и правление предприятия на словах разрешило строителям использовать эту землю для складирования строительного мусора. На вопрос о том, кто именно дал это разрешение и почему территория до сих пор не приведена в порядок, правление ответить не смогло.

В сообщении для прессы, распространенном Морозовым, также допускается, что увольнение связано с земельным участком в Межапарке, который в 2011 году передан в безвозмездное пользование Рижскому зоосаду. "С увольнением правления подготовлена почва для отчуждения недвижимости, принадлежащей Рижской думе", — предположил Морозов.

Радзевич опроверг слова Морозова о готовящемся отчуждении имущества, заявив, что это можно сделать только решением думы.

Также исполнительный директор указал на то, что на территории зоопарка происходила противоправная аренда кафе. Этот процесс проводился без аукциона, правление об этом знало, и все же, когда о проблеме стало известно, никто не спешил оценить меру ответственности.

Он добавил, что не удовлетворен политикой заработных плат на предприятии и тем, что Лидака "прикрывал" создание двух должностей директоров, чтобы сохранить рабочие места для бывших членов правления — Эдгара Витолса и Улдиса Желубовскиса, которые незаконно продлили сотрудничество с кафе, находящимся рядом с зоопарком, не объявив конкурс на получение права аренды.

По словам Радзевича, Лидака договорился о том, чтобы для Витолса и Желубовскиса были созданы директорские должности с зарплатой в 3500 евро, что только на 500 евро меньше, чем зарплаты членов правления.

Он заявил, что иерархия зарплат в компании выстроена абсолютно неправильно — высшее руководство получает более 3000 евро, зарплата специалиста следующего уровня составляет 1500 евро, а смотрители зоопарка получают менее 700 евро. "А теперь соотнесите — люди, которые за нарушения ушли из правления, получают 3500 евро, а смотрителям, среди которых наблюдается самая большая ротация, они платят самые маленькие зарплаты", — сказал Радзевич.

По поводу загрязнения Радзевич обратился в Государственную службу окружающей среды и готовит заявление в прокуратуру.

"Учитывая сопротивление старого правления, и его нежелание решать эти ситуации, во временном правлении будет работать господин Грейзиньш, который является опытным руководителем Рижского Национального зоопарка, а также представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, поскольку со стороны государства это надзирающее министерство, которое решает вопрос о выделении финансирования Рижскому зоопарку", — сказал исполнительный директор. Он также пообещал, что в рамках экономии будут сокращены зарплаты новых членов правления.