Рагайнис: в случае изменения погодных условий в Екабпилсе снова может начаться наводнение

Хотя в настоящее время опасности для жителей нет, в случае изменения погодных условий ситуация в Екабпилсе может снова ухудшиться и может начаться наводнение, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.
Он пояснил, что на данный момент формируется "ледяное сало" от моста Зелькю до Плявиняс. В то же время Рагайнис подчеркнул, что на данный момент уровень воды не поднялся и опасности нет.
Рагайнис, однако, напомнил, что ситуация может ухудшиться при изменении погоды, например, если снова начнутся большие морозы, что приведет к образованию новых ледяных масс.
В настоящее время в городе ведутся работы по укреплению дамбы. Кроме того, дома, которые были затоплены больше, осушают, чтобы в них можно было жить. Также рассматривается продление дамбы, ее поднятие, преобразование улиц, чтобы они работали как дамба.
"В настоящее время важно укрепить существующую плотину до следующей зимы", — подчеркнул Рагайнис.
"Я уверен, что город важен для жителей Якабпилса. Все были готовы принять участие, помочь защитить город", — сказал мэр о пережитых наводнениях.
Ранее сообщалось, что 14 и 15 января, когда уровень воды в Екабпилсе всего на несколько сантиметров отставал от исторически самого высокого уровня, городскую защитную дамбу в некоторых местах размыло, и возникли опасения по поводу ее устойчивости.
В городе были затоплены улицы и дома, жителей пришлось эвакуировать. В Екабпилсском крае наводнение повредило около 450 жилых домов.