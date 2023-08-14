В Риге начат заключительный этап по интеграции магистрали Rail Baltica в столичную инфраструктуру на пересечении улиц Маскавас, 13 января и Набережной 11 ноября. Работы на транспортном узле планируется завершить в сентябре этого года.

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Как уточняют в Рижской думе, реконструкция узла началась со смены подземных коммуникаций. Сейчас эти работы находятся на завершающей стадии. В настоящее время начато строительство дорожного покрытия, а также велосипедных дорожек и тротуаров.

На участке улицы Маскавас от моста через городской канал до железнодорожного моста в настоящее время строится трамвайный путь. Над мостом на улице Маскавас продолжается строительство проезжей части, после чего начнется строительство железнодорожных переездов.

На мосту также завершаются реставрационные работы моста — восстанавливаются его перила и историческая кирпичная кладка арки. На участке улице Маскавас напротив Центрального рынка в настоящее время ведутся финальные масштабные работы по замене подземных инженерных сетей, за которыми последует восстановление проезжей части улицы.

На набережной Генерала Радзиня в сейчас идет строительство проезжей части и велосипедной дорожки, также ведутся работы по благоустройству и озеленению. На набережной напротив улицы Пушкина продолжается строительство пандуса и бетонирование лестничных конструкций.

На мосту через городской канал ведутся армирующие работы, продолжаются ремонтные работы с водной зоны по восстановлению несущих конструкций моста. На набережной для будущей пешеходной и велосипедной рампы продолжается возведение опор и пандусов, бетонируются пролетные плиты.

В зоне вокруг пандуса ведутся работы по благоустройству — укладывается брусчатка, устанавливаются различные элементы благоустройства, озеленяется территория.

Напротив автовокзала, на месте т/ц "Титаник" продолжается бетонирование пандуса, платформы и лестницы.

Продолжаются строительные работы и на улице Гоголя, где в настоящее время прокладываются коммуникации, в пешеходном тоннеле частично уложен пол, завершена кирпичная кладка и штукатурка стен.

Также продолжаются работы на пересечении улиц Тимотея и Тургенева и улице Пушкина.

Уже сообщалось, что в феврале начались строительные работы по проекту интеграции проекта железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. Строительные работы выполняет товарищество RBBL, в котором объединены три предприятия: Binders, LNK Industries и Nordes Būve. Строительный надзор осуществляет Firma L4.