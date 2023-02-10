Rail Baltica: работы в центре Риги набирают обороты. Как это повлияет на транспорт

13 февраля начнутся строительные работы по интеграции железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. До конца года в районе Центрального вокзала перестроят три перекрестка и создадут современную инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Бюджет проекта интеграции — 28 миллионов евро, большая часть этих средств (23,8 миллиона)выделена из Европейских фондов когезии. Во время строительных работ ожидаются значительные изменения в движении транспорта в районе Центрального вокзала.

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Зона перестройки охватывает всю набережную генерала Радзиня от улицы 13 января до улицы Езусбазницас, а также территории, прилегающие к Рижскому автовокзалу и Центральному рынку. Значительные изменения в транспортном сообщении на этой территории продлятся до осени 2023 года, поэтому рижан и гостей города просят своевременно планировать маршруты, закладывать на дорогу больше времени и соблюдать новые правила дорожного движения.

С 13 февраля новый порядок транспортного сообщения будет действовать на перекрестке набережной генерала Радзиня, набережной 11 ноября и улицы 13 января.

На набережной Генерала Радзиня по направлению от Каменного моста к Островному мосту движение будет происходить по одной полосе.

Будет перекрыта проезжая часть улицы Маскавас в направлении от улицы 13 января до улицы Централтиргус на участке от улицы 13 января до въезда на Рижский международный автовокзал.

Также будут закрыты автостоянки Rīgas satiksme на улице 13 января рядом с железнодорожной насыпью и мостом. Учитывая, что дорога, соединяющая набережную генерала Радзиня и улицу Маскавас, также будет закрыта, доступ к Рижскому международному автовокзалу и Рижскому центральному рынку будет обеспечен по улице Маскавас со стороны Островного моста.

В конце недели вступит в силу новый порядок движения на набережной генерала Радзиня в направлении Каменного моста, где для движения будут открыты две полосы.

Как изменятся окрестности Центрального вокзала



Набережная генерала Радзиня

Набережную ожидает полная перестройка, которая включает в себя все подземные и прочие инженерно-технические коммуникации — наружные сети водоснабжения и канализации, системы газоснабжения, электроснабжения, распределительные сети и прочее. На улице Гоголя также заменят сети теплоснабжения.

Зона перестройки охватывает всю набережную генерала Радзиня от улицы 13 января до улицы Езусбазницас, а также территории, прилегающие к Рижскому автовокзалу и Центральному рынку.

Перекрестки

В рамках проекта перестроят:

перекресток набережной генерала Радзиня, набережной 11 ноября и улицы 13 января;

перекресток набережной генерала Радзиня и улицы Тургенева;

перекресток набережной генерала Радзиня и улицы Пушкина;

перекресток улиц Тимотея и Тургенева;

перекресток улиц Гоголя и Гайзиня.

Инфраструктура для пешеходов и велосипедистов

По всей длине набережной генерала Радзиня построят полноценную уличную инфраструктуру. На всем участке восстановят покрытие велосипедной дорожки, здесь также появится пандус для пешеходов и велосипедистов, который соединит улицу Маскавас с планируемым железнодорожным мостом Rail Baltica через Даугаву.

Пешеходный туннель на улице Гоголя возле Центрального рынка переоборудуют в стоянку для велосипедов.

Проект предусматривает более безопасные решения для пешеходов и велосипедистов, улучшение окружающей среды и озеленение.

Другие изменения

На улицах Маскавас и Гоголя реконструируют контактные сети трамваев и троллейбусов;

В рамках проекта реконструируют два моста через городской канал — на улице Маскавас и на набережной генерала Радзиня;

На территории бывшего торгового центра "Титаник" у городского канала пройдут строительные работы. Чтобы у жителей был доступ к берегу канала, здесь построят лестницы, пандус и пирс.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час.

Строительство рижского центрального узла Rail Baltica ведется с ноября 2020 года. Рижский участок — один из самых сложных этапов проекта Rail Baltica во всей Балтии, так как железнодорожные пути пересекают весь город.

Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро.