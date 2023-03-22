Rail Baltica: в центре Риги вводят новые ограничения движения
Foto: LETA

С четверга, 23 марта в окрестностях рижского железнодорожного вокзала в рамках проекта Rail Baltica вводятся новые ограничения на движение транспортных средств.

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C четверга длительное время будет закрыто движение транспортных средств по улице Пушкина — на участке от ул. Маскавас до набережной Генерала Радзиня.

В данный период для движения транспортных средств будет закрыта также проезжая часть набережной Генерала Радзиня в сторону ул. 13 января — движение перенаправят по второй проезжей части, организовав там двустороннее движение. Данные ограничения будут в силе на участке от ул. Езусбазницас до ул. Тургенева.

Также ограничат движение по улице Тургенева — на участке от ул. Маскавас до набережной Генерала Радзиня. В свою очередь, на ул. Езусбазницас — на участке от набережной Генерала Радзиня до ул. Маскавас будет организовано одностороннее движение.

Одновременно с этими новыми ограничениями сохраняются ранее введенные изменения, с которыми можно ознакомиться здесь.

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