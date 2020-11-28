Райвис Дзинтарс переизбран председателем национального объединения Visu Latvijai!-ТБ/ ДННЛ

Сегодня, 28 ноября, на съезде национального объединения Visu Latvijai!-ТБ/ ДННЛ его председателем переизбран Райвис Дзинтарс.

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В съезде участвовало около 200 делегатов. За Дзинтарса проголосовало 168 участников съезда, восемь были против.

Также было избрано новое правлении нацобъединения, в которое вошли Роберт Зиле, Инара Мурниеце, Янис Домбрава, Рихард Колс, Ритвар Янсонс, Илзе Индриксоне, Эдвин Шноре, Каспар Герхардс, Янис Эглитс, Райтис Абелниекс, Эгил Хелманис, Иева Холма, Янис Иесалниекс, Наурис Пунтулис, Гинта Вилцане, Гиртс Лапиньш и Кристап Гулбис.

Открывая съезд, Дзинтарс подчеркнул, что государство должно действовать как единый и отлаженный механизм, но в настоящее время это не так. "В нынешних условиях мы чувствуем, что значат политическая фрагментация и эксперименты на выборах. Политическая раздробленность — главное, что способствует кризису", — сказал он.

По словам Дзинтарса, он не гордится работой правительственной коалиции, но у Visu Latvijai!-ТБ/ ДННЛ нет других вариантов, как только пытаться "удержать лодку на плаву". Он также отметил, что очень часто ВЛ-ТБ/ДННЛ становится самой дипломатичной партией коалиции, которая гасит внутренние споры и уменьшает хаос.

Visu Latvijai!-ТБ/ ДННЛ стала первой в Латвии партией, которая провела съезд полностью удаленно. За председателя партии и правление делегаты голосовали по почте, а подсчет голосов проводился в прямом эфире.