Райвис Дзинтарс: под идеями Нацобъединения теперь подписываются почти все партии
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Вторжение России в Украину быстро изменило не только международную, но и внутриполитическую ситуацию, и многие цели, за которые Национальное объединение выступало в течение многих лет, сейчас последовательно реализуются, заявил Райвис Дзинтарс, пишет Latvijas avīze.

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В минувшие выходные Райвис Дзинтарс был переизбран председателем Национального объединения.

"Под теми позициями, из-за которых в течение многих лет Нацобъединение называли радикальным, если не экстремистским, теперь подписываются почти все партии, даже явно левые и космополитичные "Прогрессивные" теперь готовы поддержать эти позиции как свои собственные", — сказал Дзинтарс.

В числе таких целей он назвал снос памятников советским воинам, решение о полном переходе шкоьного обучения на государственный язык, запрет кремлевских пропагандистских каналов, а также решение ввести Службу государственной обороны (фактически вернуться к институту призывной армии).

Новая политическая реальность открыла возможности, которыми Нацобъединение должно быстро воспользоваться, пока "политическая рутина и усталость от социально-экономических последствий не принесли противоположных веяний", — сказал политик.

Дзинтарс отметил, что национализм сейчас в некотором роде моден, и политикам это сложно игнорировать, но "мода всегда меняется".

На выборах в 14-й Сейм Нацобъединение набрало 9,29% голосов избирателей, получив 13 мест в Сейме, однако в то время, когда национализм "в моде", это вряд ли можно считать достижением. В 13-м Сейме Нацобъединение, несмотря на несколько иную политическую конъюнктуру, также было представлено 13 депутатами. Партия "Консервативные", которая в период предвыборной кампании, остро конкурировала с Нацобъединением за голоса радикально настроенных граждан, вопреки обозначенному Райвисом Дзинтарсом националистическому тренду, не сумела преодолеть пятипроцентный барьер.

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