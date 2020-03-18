RAKUS: Пациенты врут о путешествиях, чтобы провериться на COVID-19

Врачи клиники неотложной медицинской помощи Рижской Восточной университетской больницы (RAKUS) констатировали случаи, когда пациенты с заболеваниями верхних дыхательных путей обращались в клинику и врали по поводу поездок за границу и контакта с больными COVID-19, чтобы получить бесплатный анализ на коронавирус, узнал портал DELFI в больнице. Медики призывают так не делать.

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Представитель больницы Илга Намниеце указала, что это приводит к растрате ресурсов больницы. Помимо прочего, негативный анализ не значит, что человек не должен самоизолироваться, ведь симптомы могут проявить себя позже. Тем более, учитывая то, что проведение анализов пациенту без симптомов бессмысленно.

Есть и обратные случаи, отметил руководитель клиники неотложной медицинской помощи Алексей Вишняков:

“Мы видели случаи, когда пациенты скрывали информацию о том, что в последние 14 дней вернулись из-за границы и осознанно не соблюдали самоизоляцию, таким образом, ставя под удар медиков и других острых пациентов клиники. Отдельные пациенты не осознают обстоятельства происходящего и не понимают, что ситуация - серьёзная! Называют цирком переодевание медперсонала в защитные костюмы и изоляцию подозрительных пациентов!”

Вишняков подчеркнул, что мы все отвечаем за распространение COVID-19 и защита медиков критически важна, чтобы было кому оказывать медицинскую помощь.

Врачи Восточной больницы просят с пониманием относится к строгим ограничениям, оказавшись в клинике неотложной медицинской помощи. Пациентов просят в разговоре с врачами предоставлять правдивую информацию о себе. В свою очередь, тех, у кого есть симптомы заболевания верхних дыхательных путей, призывают оставаться дома и не становится угрозой для окружающих.

Как уже сообщалось, 18 марта общее число заболевших новым коронавирусом в Латвии составляет 71 человека. В стране 12 марта было объявлено чрезвычайное положение. Людей призывают оставаться дома и избегать общественных мест, а тех кто недавно был за границей, самоизолироваться. Если человек в последние 14 дней вернулся из-за рубежа и у него возникли симптомы гриппа, которые не проходят вот уже два дня, он должен записаться на анализы по телефону 8303.