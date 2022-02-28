RAKUS предложит украинским беженцам работу, больница Страдыня - готова лечить пострадавших

Чтобы поддержать прибывающих в Латвию украинских беженцев, Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) планирует предложить им работу, в свою очередь, Клиническая университетская больница им. Паула Страдыня открыла счет для пожертвований и готова лечить пострадавших.

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В RAKUS работу планируется предложить врачам, медсестрам, санитарам, а также другому медперсоналу. Одновременно больница призывает правительство в отношении граждан Украины отменить установленные ограничения на знание государственного языка и профессиональную сертификацию.

В целом в RAKUS работают 4600 сотрудников. Ежегодно в больнице проходят лечение примерно 60 000 пациентов, в дневном стационаре - более 20 000 пациентов, а амбулаторные услуги получают более 71 000 человек.

В свою очередь, фонд "Общество развития Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня" открыл счет для пожертвований, который пойдут исключительно на лечение и реабилитацию пострадавших в борьбе за независимость Украины. Жертвовать могут как физические лица, так и предприятия.

Номер счета: LV72PARX0017196540004

Цель платежа: на лечение пострадавших в войне на Украине (Atbalsts Ukrainas karā cietušo ārstēšanai)

Вместе с этим больница также обдумывает другие способы, как помочь украинцам, в том числе рассматривает возможности принимать пострадавших, а также поставлять украинским медучреждениям медикаменты и товары первой необходимости.

"Многие латвийцы могут задаться вопросом, зачем помогать Украине, когда у самих куча проблем в сфере медицины, разрушенные дороги и другие вещи, требующие финансовых вложений. Но Латвия четко понимает, что за этим последует, потому что свежа память о советской оккупации и депортациях, поэтому европейские демократические ценности тут ценятся не только на словах, но и на деле", - сказал в интервью Diena посол Украины в Латвии Александр Мищенко и добавил, что Латвия и раньше оказывала Украине политическую, экономическую, военную, медицинскую и другую помощь в борьбе с российской агрессией. Латвийские медики и представители других сфер готовятся к оперативным действиям по оказанию поддержки Украине.

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), Латвия готова предоставить запрошенную системой гражданской обороны Украины помощь по обеспечению лекарствами и медицинскими технологиями, а также выделить вакцины против "Covid-19" для облегчения процесса вакцинации - для начала 20 000 вакцин "Janssen". Планируется отправка крупных партий медикаментов со средствами индивидуальной защиты и противовоспалительными средствами, перевязочными материалами и т.п., а также инфузионными материалами. Уже на протяжении примерно года раненых бойцов из районов боевых действий в госпитали перевозят семь бронированных машин из Латвии, оснащенных медицинским оборудованием. А. Мищенко признает, что на Украине нет медицинского учреждения такого уровня, как Национальный реабилитационный центр "Вайвари", поэтому считает очень важной реабилитацию и, в особенности, психологическую помощь, которую наши медики и раньше оказывали тяжелораненым.