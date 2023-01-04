RAKUS прервала трудовые отношения с и.о. руководителя Центра диагностической радиологии, опубликовавшей сомнительное видео
Foto: LETA

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) прекратила рабочие отношения с исполняющей обязанности руководителя Центра диагностической радиологии Рутой Затлере, сообщило агентство LETA со ссылкой на "Панораму" Латвийского телевидения. Увольнению предшествовала публикация видео в соцсетях.

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В социальной сети Instagram женщина, производя процедуру очистки лица и рассказывая о Центре диагностической радиологии, отмечает, что самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология.

Затлере назвала это "просто космосом". Она также подчеркнула, что заведует всеми рентгенологическими отделениями, входящими в состав RAKUS.

Видео Затлере сегодня вызвало возмущение в социальных сетях. Согласно сообщению в Twitter программы "Панорама", женщина провела в должности всего сутки.

"Содержание и форма сообщения, выраженного во вчерашнем видео, создали значительное недоверие, а также подорвали репутацию RAKUS. Это является причиной непродолжения трудовых правовых отношений", — сообщает LTV со ссылкой на больницу.

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