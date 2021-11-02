RAKUS просит медиков помочь с лечением пациентов

Нагрузка на персонал Рижской восточной университетской клинической больницы (RAKUS) очень высока, имеющиеся в распоряжении стационара ресурсы исчерпаны, поэтому руководство RAKUS просит медиков из других больниц о помощи. Она необходима как для лечение пациентов с Covid-19, так и пациентов с другими заболеваниями, заявил в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) председатель правления RAKUS Имантс Паэглитис.

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"Нам уже сейчас необходимы дополнительные силы, особенно требуются медсестры, чтобы открыть новое отделение для пациентов с Covid-19. Также необходимы анестезиологи, реаниматологи и другие специалисты, чтобы обеспечить работу дополнительных мест в отделении интенсивной терапии", — сказал Паэглитис.

Он уже на прошлой неделе встречался с руководителями частных клиник. Обсуждался вопрос возможной помощи RAKUS. Паэглитис согласен с мнением, что в настоящий момент зарплата в ковид-отделениях не соответствует нагрузке.

Как уже ранее писал портал Delfi, в RAKUS из-за Covid-19 ситуация еще больше усложнилась, в отделениях интенсивной терапии большая перегрузка и уже вскоре придется думать о том, кого из пациентов лечить в приоритетном порядке.

По его словам, вчера в больнице был поставлен очередной антирекорд: всего в стационаре лечатся 398 больных Covid-19, из них 74 в интенсивной терапии. "Число, к сожалению, большое, и увеличивается каждый день, в любой момент мы можем оказаться в ситуации, когда придется сортировать пациентов", — сказал Паэглитис.

Руководитель больницы сообщил, что отлеления интенсивной терапии исчерпали свои возможности, так как койки заполнены на 100%. "Например, если сейчас произойдет дорожно-транспортное происшествие, нам придется выбирать, кого лечить в приоритетном порядке", — признал Паэглитис.

Уже сообщалось, что общее число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось с 1526 в воскресенье до 1592 в понедельник.

Среди пациентов со средним течением заболевания 11 — в возрасте до девяти лет, семь — в возрасте от десяти до 19 лет, 16 — в возрасте от 20 до 29 лет, 71 — в возрасте от 30 до 39 лет, 107 — в возрасте от 40 до 49 лет, 213 — от 50 до 59 лет, 292 — от 60 до 69 лет, 342 — от 70 до 79 лет, 294 — от 80 до 89 лет и еще 50 — от 90 до 103 лет.

В тяжелом состоянии в больнице находится один человек в возрасте от десяти до 19 лет, один — в возрасте от 20 до 29 лет, четверо — в возрасте от 30 до 39 лет, 21 — в возрасте от 40 до 49 лет. Среди тех, кому от 50 до 59 лет в тяжелом состоянии — 49 человек, в возрасте 60-69 лет — 69 человек, от 70 до 79 лет — 29, от 80 до 89 лет — 14. Также в тяжелом состоянии один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

В Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден на сегодняшний день у 219 911 человек, при этом зарегистрировано 3266 случаев смерти пациентов с Covid-19.