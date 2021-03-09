RAKUS: в случае "третьей волны" услуги здравоохранения могут быть ограничены еще радикальнее

В случае третьей волны Covid-19, возможно, придется еще радикальнее ограничить услуги, оказываемые в больницах. Об этом заявил председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Имант Паэглитис в интервью Латвийскому радио.

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Сейчас в больнице не ограничена плановая помощь онкологическим пациентам, но если будет новая волна Covid-19, возможно, придется ограничить и ее.

В Восточной больнице лечится почти треть всех пациентов с коронавирусом в Латвии. Паэглитис признался, что прогнозы о третьей волне его пугают, и обеспечить лечение пациентов может быть сложно. Вопрос не столь в доступных койках или технических вопросах, сколь в нехватке персонала — несмотря на то, что вакцинация существенно уменьшила количество болеющих и находящихся на карантине медиков.

В RAKUS создан специальный зал вакцинации. Максимум, сколько может привить больница — это 2500 человек в неделю, и это количество тоже ограничивается человеческими ресурсами. В отдельные дни RAKUS уже сейчас приближается к максимальным показателям производительности.