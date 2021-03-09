RAKUS: в случае "третьей волны" услуги здравоохранения могут быть ограничены еще радикальнее
Foto: LETA

В случае третьей волны Covid-19, возможно, придется еще радикальнее ограничить услуги, оказываемые в больницах. Об этом заявил председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Имант Паэглитис в интервью Латвийскому радио.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сейчас в больнице не ограничена плановая помощь онкологическим пациентам, но если будет новая волна Covid-19, возможно, придется ограничить и ее.

В Восточной больнице лечится почти треть всех пациентов с коронавирусом в Латвии. Паэглитис признался, что прогнозы о третьей волне его пугают, и обеспечить лечение пациентов может быть сложно. Вопрос не столь в доступных койках или технических вопросах, сколь в нехватке персонала — несмотря на то, что вакцинация существенно уменьшила количество болеющих и находящихся на карантине медиков.

В RAKUS создан специальный зал вакцинации. Максимум, сколько может привить больница — это 2500 человек в неделю, и это количество тоже ограничивается человеческими ресурсами. В отдельные дни RAKUS уже сейчас приближается к максимальным показателям производительности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

26

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Hовости недвижимости

Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami
Продают величественную собственность в Межапарке
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne