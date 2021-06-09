Ранцанс: восстановление полицейской академии жизненно важно для внутренней безопасности Латвии
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Полицейская академия должна быть восстановлена, потому что сейчас Латвия не может обеспечить профессиональное обучение полицейских. Об этом на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращении коррупции, где присутствовала новый министр внутренних дел Мария Голубева, заявил председатель комиссии Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия).

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По мнению Ранцанса, думать о деньгах в вопросе полицейской академии неуместно, потому что в академии не только учат профессиональным навыком, но и воспитывают патриотизм. Кроме того, у академии будет миссия поднимать престиж профессии, потому что сейчас студенты не хотят учиться на следователей или прокуроров.

По мнению Ранцанса, поддержание демократии тоже стоит дорого, но это не значит, что от нее надо отказываться — самое дешевое никогда не бывает самым лучшим.

Голубева с ним не согласилась, отметив, что рассматриваются другие варианты улучшения образования полицейских. Она предложила расширить существующие образовательные программы в университетах и колледжах, отметив, что академия потребует очень больших затрат, которые могут не окупиться.

Предыдущий министр Сандис Гиргенс поддерживал возрождение закрытой десять лет назад академии, этого же мнения придерживается президент Эгил Левитс.

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